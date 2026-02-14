Прибуткова земля: у який пай вкласти гроші без ризиків
- Інвесторка Олена Набатова радить купувати земельний пай для вигідної інвестиції, враховуючи фіксовану вартість переоформлення.
- Середня орендна плата за гектар землі в Україні варіюється залежно від регіону, родючості ґрунтів та інших факторів.
Купівля паю – нині популярна послуга, проте хтось робить це бездумно, не враховуючи можливу вигоду або ризики. Все ж є паї, які можна купити з вигодаю та подальшим прибутком, а не "мінусовим" доходом.
Яка земля є прибутковою?
Про те, який земельний пай купити, щоб мати з нього вигоду, йдеться в повідомленні інвесторки Олени Набатової.
Так, навіть якщо придбати пай площею у 1,5 гектара, очікуваного прибутку не буде. Якщо лише це не унікальна земля.
Причина в тому, що будь-яке оформлення землі – це гроші. Проте вартість переоформлення не залежить від розміру земельної ділянки.
Зверніть увагу! Вартість переоформлення землі – фіксована, незалежно від кількості гектарів.
Наприклад, ви купуєте ділянку площею у 10 гектарів і заплатите за переоформлення 500 доларів. Якщо купуєте ділянку у 1,5 гектара за переоформлення треба платити тих самих 500 доларів. Тож рішення за кожним індивідуально.
Інвесторка зазначає, що, на її думку, вигідним є пай від 2 гектарів.
Нотаріальні послуги на документацію будуть коштувати в межах 9 – 25 тисяч гривень. Для паю на 2 гектари це може бути близько 18% від вартості, а для 4 гектарів – менше 10%.
Так, різниця відчутна ще до початку отримання доходів і менший пай "програє" у відсотках на витрати.
Що треба знати перед купівлею паю?
Передусім інвесторка радить визначитись для чого вам необхідна земля. Так, водночас дасте собі відповідь на питання щодо площі.
- Якщо є бажання мати свій клаптик землі – будь-яка кількість гектарів, навіть менше 2, і питання розв'язане.
- Якщо ж мета заробити на землі, мати з неї вигоду та отримувати гроші за оренду – варіанти з площею менше 2 гектарів краще не розглядати.
До того ж пай варто обирати не лише за площею та метою, варто звернути увагу на такі фактори:
- якість ґрунту та реальне призначення землі;
- чи здається пай в оренду і за якою ставкою;
- хто орендар — фермер чи великий агрохолдинг;
- до якого року укладений договір;
- причини відсутності оренди;
- загальна вартість переоформлення.
Скільки платять за оренду паю в Україні?
Станом на листопад 2025 року середня оренда за гектар варіювалася від 1 тисячі до 13 тисяч гривень за гектар.
Важливо! Причина такої нерівномірності – різні регіони та відповідна родючість ґрунтів.
На ресурсі "Земляк" пишуть, що ціна оренди також залежить від Нормативно-грошової оцінки (НГО), яка визначається не тільки якістю землі, а й логістикою та безпековою ситуацією в регіоні.
Тож, станом на середину 2025 року діапазон цін на оренду гектара землі в Україні був таким:
Київська — 13 тисяч гривень за гектар;
Тернопільська — 11 тисяч гривень за гектар;
Вінницька — 11 тисяч гривень за гектар;
Черкаська — 9 400 гривень за гектар;
Хмельницька — 7 200 гривень за гектар;
Полтавська — 6 200 гривень за гектар;
Дніпропетровська — 6 тисяч гривень за гектар;
Сумська / Миколаївська — 5 тисяч гривень за гектар;
Одеська — 3 500 гривень за гектар;
Житомирська — 3 700 гривень за гектар;
Запорізька — 2 тисячі гривень за гектар;
Рівненська — 1 тисяча гривень за гектар.
Як бачимо, найменше платять за оренду в Запорізькій області та Рівненській. Остання має низьку родючість.
Щодо Запоріжжя – такий показник виключно через війну. Зокрема окупацію територій, блильке розташування до фронту. Ґрунти області – переважно чорноземи, що сприяє високій родючості. Проте через війну показник оренди найнижчий у рейтингу.
Що ще відомо про оренду паїв в Україні?
Договір оренди землі можна розірвати достроково. Серед причин – порушення умов, несплата оренди, використання землі не за призначенням.
А щоб оформити спадщину на пай потрібно звернутися до нотаріуса та детально вивчити законодавство.
Зазначається, що саме спадщина на паї оформлюється ледь не найчастіше серед інших земельних процедур.