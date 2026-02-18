Чи повинні пенсіонери платити земельний податок у 2026 році
- Пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку, але повинні подати заяву про пільгу до 1 травня поточного року.
- Заява про пільгу подається з копіями паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення та документа, що підтверджує право на землю.
Податок на землю повинні обов'язково сплачувати землевласники та постійні землекористувачі. Втім, деякі категорії пенсіонерів позбавлені обов'язку його платити.
Хто з пенсіонерів може не платити земельний податок?
Адвокатка Лариса Кись у коментарі 24 Каналу розповіла, що пенсіонери за віком звільняються від сплати земельного податку. Крім пенсіонерів пільгу мають ще деякі категорії українців.
Виняток становить, якщо така особа має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм. У такому випадку пенсіонер самостійно обирає, за які земельні ділянки він буде сплачувати земельний податок, а до яких – застосувати пільгу.
Крім того, юристка нагадує, що заява про пільгу подається до 1 травня поточного року до Державної податкової служби України за місцем перебування землі.
Зверніть увагу! За словами Лариси Кісь, у різних населених пунктах розмір ставки земельного податку відрізняється. В деяких громадах діє "нульова" ставка податку, визначена за рішенням органів місцевого самоврядування.
Як отримати пільги?
Пільга не надається автоматично. Щоб її оформити, необхідно:
- Звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки
- Подати заяву про надання пільги
- Надати копії: паспорта; ідентифікаційного коду; пенсійного посвідчення; документа, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою.
Чи мають люди з 3 групою інвалідності платити податок на землю?
Люди з інвалідністю 3 групи повинні сплачувати земельний податок, на відміну від осіб з інвалідністю 1 та 2 груп.
Звільнення від сплати земельного податку надається для певних категорій, включаючи багатодітних батьків, пенсіонерів, ветеранів війни та постраждалих від Чорнобильської катастрофи.