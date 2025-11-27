Хто є власником землі, на якій стоїть приватний будинок

Українське законодавство у 2025 році передбачає принцип єдності будинку та ділянки, на якій він побудований. Під час процедури продажу будинку власність на землю буде переходити до нового власника автоматично.

Чия земля, на якій стоїть будинок?

Згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України, до особи, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, одночасно переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт, передає 24 Канал із посиланням на Цивільний кодекс України.

Читайте також Кому можуть дати 2 гектари землі у 2025 році в Україні

У цей час не відбувається зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених законодавством.

Пам'ятайте! У статті 120 Земельного кодексу України визначено, як саме відбувається перехід права на земельну ділянку у разі набуття прав власності на розміщений на ній будинок, його господарського відання, оперативного управління ним (крім багатоквартирного будинку).

Як ділянка переходить до нового власника?

Набувають право власності на земельні ділянки на підставі придбання:

за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

у разі безоплатного передання із земель державної та комунальної власності;

у разі приватизації земельних ділянок, що були раніше надані особам у користування;

у разі прийняття спадщини;

у разі виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у разі придбання у власність об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках.

Якщо фізична або юридична особа приватного права набуває у власність жилий будинок (крім багатоквартирного), розміщений на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності попереднього власника, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до набувача об'єкта нерухомого майна без зміни її цільового призначення.

Зверніть увагу! Водночас якщо попередньому власнику належала частка на земельну ділянку у праві спільної власності, до нового власника нерухомого майна переходить право власності на таку частку земельної ділянки. Аналогічно відповідна частка земельної ділянки переходить у право власності набувачу об'єкта нерухомого майна в разі набуття ним частки у справі спільної власності такого майна.

Яка вартість переоформлення сільського будинку у листопаді 2025 року?