У чиїй власності земельна ділянка, на якій збудований будинок

В Україні наразі діє принцип єдності будинку та ділянки, на якій він стоїть і гарантує їх нероздільність. При купівлі будинку право власності на будинок та землю переходять до нового власника одночасно.

У чиїй власності земля під приватним будинком?

До особи, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, одночасно переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт, йдеться у Цивільному кодексі України.

У цей час не відбувається зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених законодавством.

Зверніть увагу! У статті 120 Земельного кодексу України визначено, як саме відбувається перехід права на земельну ділянку у разі набуття прав власності на розміщений на ній будинок, його господарського відання, оперативного управління ним (крім багатоквартирного будинку).

Як до іншого власника переходить земля?

Набувають право власності на земельні ділянки на підставі придбання:

за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

у разі безоплатного передання із земель державної та комунальної власності;

у разі приватизації земельних ділянок, що були раніше надані особам у користування;

у разі прийняття спадщини;

у разі виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Якщо фізична або юридична особа приватного права набуває у власність жилий будинок (крім багатоквартирного), розміщений на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності попереднього власника, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до набувача об'єкта нерухомого майна без зміни її цільового призначення.

Важливо! Водночас якщо попередньому власнику належала частка на земельну ділянку у праві спільної власності, до нового власника нерухомого майна переходить право власності на таку частку земельної ділянки. Аналогічно відповідна частка земельної ділянки переходить у право власності набувачу об'єкта нерухомого майна в разі набуття ним частки у справі спільної власності такого майна.

Які будівлі не можна зводити на власній ділянці без дозволів?

Плануючи будівництво на земельній ділянці приватної форми власності – присадибній ділянці, садовій, дачній, – часто виникають питання, до яких об'єктів встановлені вимоги щодо оформлення дозвільної документації на будівництво.