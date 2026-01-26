Чи є спільним майном земля, придбана кимось із подружжя

Нерідко виникає необхідність уточнення правового режиму приватизованої земельної ділянки та житла з державного фонду. Особливої уваги потребує майно, набуте кимось із подружжя під час спільного проживання у шлюбі.

У чиїй власності земля та будинок, придбані у шлюбі?

Іноді треба з'ясовувати правовий режим приватизованої земельної ділянки та житла, що набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Земельний фонд України".

До вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у 3 роки і обчислюється від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності (стаття 72 Сімейного кодексу України).

Законодавство передбачає, що об'єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації.

Зверніть увагу! Ця норма набула чинності 8 лютого 2011 року, однак була виключена на підставі Закону України "Про внесення змін до СК України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка" від 17 травня 2012 року № 4766, який набрав чинності 13 червня 2012 року. Натомість статтю 57 СК України було доповнено пунктом 5 частини першої, згідно з яким особистою приватною власністю дружини, чоловіка є земельна ділянка, набута нею (ним) за час шлюбу внаслідок приватизації.

Що передбачають зміни законодавства?

Враховуючи зазначені зміни до СК України правовий режим приватизованої земельної ділянки та приватизованого житла змінювався:

Лише в період з 8 лютого 2011 року до 12 червня 2012 року включно земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації, визнавалася спільною сумісною власністю подружжя.

земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації, визнавалася спільною сумісною власністю подружжя. До 8 лютого 2011 року та після 12 червня 2012 року така земельна ділянка належала до особистої приватної власності чоловіка або дружини, яка використала своє право на безоплатне отримання частини земельного фонду.

Аналогічний висновок щодо застосування норм Закону України “Про внесення зміни до статті 61 СК України щодо об'єктів права спільної сумісної власності подружжя” від 11 січня 2011 року зроблено в постановах Верховного Суду:

від 20 червня 2018 року у справі № 1311/832/12 (провадження № 61-6409св18);

від 12 листопада 2018 року у справі № 753/6139/14-ц (провадження № 61-27342св18);

від 12 червня 2019 року у справі № 409/1959/15-ц;

від 12 серпня 2020 року у справі № 626/4/17 (провадження № 61-29004св18).

Хто власник землі під приватним будинком?