Ціни на живих свиней в Україні наприкінці січня почали зростати

Наприкінці січня 2026 року український ринок живих свиней забійних кондицій продемонстрував ознаки відновлення цін. Після періоду тиску котирування почали поступово зростати, наближаючись до сезонних рівнів.

Чому живець свиней почав дорожчати у січні?

В Україні наприкінці січня 2026 року зафіксовано відновлення цін на живих свиней забійних кондицій, повідомляє асоціація "Свинарі України" з посиланням на галузеві спостереження. За результатами торгів минулої п'ятниці ціни на свинину в живій масі зросли на 2 – 7 гривень за кілограм.

Основні товарні партії протягом тижня закуповувалися за ціною від 66 до 68 і більше гривень за кілограм, а найбільш поширеною пропозицією в регіонах стала ціна 67 гривень за кілограм. Середньозважений показник досяг 67,30 гривні за кілограм, що на 9,1% перевищує попередній рівень.

Аналітики пов'язують цінове зростання зі зменшенням тиску з боку перехідних залишків тварин із підвищеною забійною масою. Надлишкові партії, які не були реалізовані під час святкового періоду, поступово залишили ринок, унаслідок чого середня забійна маса та загальна пропозиція повернулися до стандартних значень.

Зверніть увагу! Хоча прогнози щодо подальшої динаміки цін наразі озвучують не всі заготівельники, їхні очікування переважно збігаються – більшість операторів ринку розраховує на подальше зміцнення котирувань. Водночас помітного пожвавлення торговельної активності поки що не спостерігається, що учасники ринку вважають типовим для цього сезону, характеризуючи перебіг торгів як стабільний і плановий.

