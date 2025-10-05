Зміна клімату відчутно вплинула на рибну промисловість в Україні. Зокрема, на можливість риби "відтворюватись".

Як клімат вплинув на українську рибну промисловість у 2025?

Як повідомляє Інститут рибного господарства, вплив кліматичних змін на прісноводну іхтіофауну можна побачити уже зараз через розрахунки фенологічних фаз. Тобто, таких важливих періодів як нерест, пише 24 Канал.

Iгор Грициняк Виконуючий обов'язки директора, доктор сільськогосподарських наук, академік НААН Значно посилилась проблема маловодних років, що для окремих водосховищ є критичним чинником природного відтворення іхтіофауни.

Грициняк каже, що навесні 2025 відбулося прийнятне заповнення нерестовищ Кременчуцького водосховища лише у другій декаді травня. Це вказує на дуже негативну тенденцію. Адже, імовірно, умови природного відтворення ранньо- та середньонерестуючих видів у 2025 будуть оцінені як незадовільні.

Зверніть увагу! Саме ранні та середньонеестуючи види складають основу – до 75% від промислового запасу водосховища.

Що відбувається у рибній промисловості України зараз?