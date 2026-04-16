Попит на м'ясо зростає: експорт ВРХ із України б'є рекорди
- У березні 2026 року Україна суттєво збільшила експорт великої рогатої худоби та яловичини, що привело до 58% зростання експорту худоби порівняно з лютим та 12% зростання в річному вимірі.
- Грошова виручка від експорту склала 5,26 мільйона доларів США за березень, а загальне позитивне сальдо в зовнішній торгівлі становило 15,21 мільйона доларів США, демонструючи зміцнення позицій України на глобальному ринку м'яса.
Україна у березні суттєво збільшила експорт великої рогатої худоби та яловичини. Зростання пояснюється вигідною кон'юнктурою на зовнішніх ринках і ситуацією всередині країни.
Експорт худоби та м'яса стрімко зріс
У березні 2026 року Україна експортувала близько 2,79 тисячі тонн великої рогатої худоби у живій вазі, що на 58% більше, ніж у лютому, і на 12% більше, ніж рік тому. Про це повідомляє Асоціація виробників молока.
Грошова виручка від експорту склала 5,26 мільйона доларів США, що також демонструє позитивну динаміку. Загалом за перші три місяці року обсяги експорту ВРХ досягли 5,53 тисячі тонн, а доходи – 11,61 мільйона доларів США.
Паралельно зросли поставки яловичини. Зокрема, за даними Державної митної служби, експорт свіжого або охолодженого м'яса у березні перевищив 467 тонн, що більш ніж удвічі більше, ніж у лютому. У порівнянні з минулим роком цей показник зріс майже у 23 рази.
Зверніть увагу! Експорт мороженої яловичини також демонструє позитивну динаміку: у березні він сягнув 1,67 тисячі тонн, а виторг перевищив 7,37 мільйона доларів США.
Причини зростання та ситуація з імпортом
Експерти пояснюють активізацію експорту поєднанням кількох факторів: низькими закупівельними цінами на сире молоко в Україні та високими цінами на зовнішніх ринках. Додатковим стимулом стала глобальна нестача червоного м'яса.
Водночас внутрішня ситуація вплинула і на імпорт. У березні 2026 року Україна не імпортувала жодної нетелі, що є нетиповим для ринку.
Імпорт охолодженої яловичини зріс до 19,3 тонни, а мороженої – до 83,5 тонни порівняно з попереднім місяцем. Проте у річному вимірі поставки мороженого м'яса скоротилися більш ніж удвічі.
Цікаво! У підсумку зовнішньоторговельне сальдо у березні залишалося позитивним і становило 15,21 мільйона доларів США, що свідчить про зміцнення позицій України на глобальному ринку м'яса.
Український ринок ВРХ дивує: поголів'я скорочується, однак експорт росте
В Україні скорочується поголів'я великої рогатої худоби на 10% через війну та економічні труднощі, але виробництво яловичини залишається стабільним.
Експорт яловичини та живої худоби в 2025 році становив 19,6 тисячі тонн, з основними ринками збуту в Європі та Азії, тоді як імпорт скоротився на 35%.