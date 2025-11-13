Поїхав на війну у 18 років: на Заході поховають ірландця, що захищав Україну

Ірландець Алекс Рижук загинув в Україні у 2024 році. Чоловік поїхав боронити країну незабаром після свого 18-річчя.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.

Що пишуть про загибель Алекса Рижука?

Похорони ірландця Алекса Рижука, який загинув в Україні у 2024 році, відбулися 12 листопада в західноукраїнському селі Крилів.

20-річний хлопець народився в Дубліні в сім'ї українців. Він служив волонтером у складі збройних сил на сході України, а в серпні 2024 року зник безвісти й був визнаний загиблим.

Він покинув Ірландію і поїхав в Україну незабаром після свого 18-річчя,

– наголосили у виданні.

ДНК-тести, проведені на замовлення його родини, підтвердили, що останки, повернуті з фронту, належать саме йому. Меморіальна меса відбудеться 23 листопада в церкві Доннікарні в Дубліні.

Рижук став четвертим ірландцем, який загинув, воюючи в Україні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Алекса Рижука. Вічна пам'ять!

