Поїхав на війну у 18 років: на Заході поховають ірландця, що захищав Україну
- Ірландець Алекс Рижук, який загинув в Україні у 2024 році, був похований у селі Крилів 12 листопада.
- ДНК-тести підтвердили, що останки, повернуті з фронту, належать йому, а меморіальна меса відбудеться 23 листопада в Дубліні.
Ірландець Алекс Рижук загинув в Україні у 2024 році. Чоловік поїхав боронити країну незабаром після свого 18-річчя.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BBC.
Дивіться також Це найстрашніше, – ексмер Херсона повернувся у місто та сказав, через що йому боляче
Що пишуть про загибель Алекса Рижука?
Похорони ірландця Алекса Рижука, який загинув в Україні у 2024 році, відбулися 12 листопада в західноукраїнському селі Крилів.
20-річний хлопець народився в Дубліні в сім'ї українців. Він служив волонтером у складі збройних сил на сході України, а в серпні 2024 року зник безвісти й був визнаний загиблим.
Він покинув Ірландію і поїхав в Україну незабаром після свого 18-річчя,
– наголосили у виданні.
ДНК-тести, проведені на замовлення його родини, підтвердили, що останки, повернуті з фронту, належать саме йому. Меморіальна меса відбудеться 23 листопада в церкві Доннікарні в Дубліні.
Рижук став четвертим ірландцем, який загинув, воюючи в Україні.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Алекса Рижука. Вічна пам'ять!
Кого втратила Україна останнім часом?
На війні загинув Андрій Отченаш, захисник із Полтавщини, йому було 39 років. Чоловік добровільно приєднався до ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Олексій Павлюк з Рівненської області загинув 13 липня 2024 року в Донецькій області під час виконання бойового завдання. Він тривалий час вважався зниклим безвісти.
Блогер і військовий з Дніпропетровщини Максим Тимощук загинув на війні. Чоловік тривалий час понад рік вважався зниклим безвісти.