Амбіція є, і я не буду цього заперечувати, – Притула заявив, що не проти очолити "Голос"

Сергій Притула заявив, що раніше підтримував керівництво "Голосу". Однак тепер у політсилі через нього проблеми. Політик не заперечує, що має амбіцію очолити партію.

Про це Притула розповів в інтерв'ю виданню. Він наголосив, що всіляко підтримував керівництво партії та вірив у нього.

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Проблеми з керівництвом "Голосу"

Коли раніше Притулу запитували, чи не має він бажання очолити партію, політик відповідав, що вже є голова, її слід підтримувати, вона зі всім впорається.

А зараз людина рік пропрацювала, партія йде не туди. У нас є величезні проблеми саме через керівництво,

– наголосив Притула.

Він додав, що люди, які йшли в "Голос", не очікували

що керівництво своїми діями ставитиме під загрозу існування партії,

що будуть обґрунтовані претензії НАЗК щодо витрачання фінансів на виборах,

що голова партії почне розказувати про можливі коаліційні історії зі "Слугою народу".

З 11 березня 2020 року головою партії є Кіра Рудик. До цього політсилу очолював Святослав Вакарчук.НАЗК скасували держфінансування партії через проблеми з документами, однак "Голос" оскаржив це рішення.

"Якщо одна людина помиляється у тому, куди має рухатися партія, то на це має бути належна відповідь від інших людей у партії", – підсумував політик.

Бажання очолити партію "Голос"

Притула не заперечує, що хотів би очолити політсилу. Про це він заявляв на з'їзді партії, коли таке питання обговорювали.Бажання очолити партію

Я сказав, що амбіція (очолити "Голос" – 24 канал) у мене є і я не буду цього заперечувати,

– зазначив політик.

Та додав: якщо хтось буде вважати, що "постать Притули достатньо контроверсійна, що він не потягне партію і йому краще бути на інших позиціях – питань немає".

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