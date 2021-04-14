Амбіція є, і я не буду цього заперечувати, – Притула заявив, що не проти очолити "Голос"

Сергій Притула заявив, що раніше підтримував керівництво "Голосу". Однак тепер у політсилі через нього проблеми. Політик не заперечує, що має амбіцію очолити партію.
Джерело:BBC Україна
Про це Притула розповів в інтерв'ю виданню. Він наголосив, що всіляко підтримував керівництво партії та вірив у нього.
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Проблеми з керівництвом "Голосу"
Коли раніше Притулу запитували, чи не має він бажання очолити партію, політик відповідав, що вже є голова, її слід підтримувати, вона зі всім впорається.
А зараз людина рік пропрацювала, партія йде не туди. У нас є величезні проблеми саме через керівництво,
– наголосив Притула.
Він додав, що люди, які йшли в "Голос", не очікували
- що керівництво своїми діями ставитиме під загрозу існування партії,
- що будуть обґрунтовані претензії НАЗК щодо витрачання фінансів на виборах,
- що голова партії почне розказувати про можливі коаліційні історії зі "Слугою народу".
"Якщо одна людина помиляється у тому, куди має рухатися партія, то на це має бути належна відповідь від інших людей у партії", – підсумував політик.
Бажання очолити партію "Голос"
Притула не заперечує, що хотів би очолити політсилу. Про це він заявляв на з'їзді партії, коли таке питання обговорювали.Бажання очолити партію
Я сказав, що амбіція (очолити "Голос" – 24 канал) у мене є і я не буду цього заперечувати,
– зазначив політик.
Та додав: якщо хтось буде вважати, що "постать Притули достатньо контроверсійна, що він не потягне партію і йому краще бути на інших позиціях – питань немає".
Головне про скандал у "Голосі"
- У березні 2020 року в партії виник скандал. Причиною назвали голосування деяких депутатів за президентський законопроєкт щодо роботи ДБР і НАБУ.
- Тоді нардепи заявили, що їх хочуть виключити з "Голосу" через голосування. Однак голова фракції Ярослав Железняк заперечив це.
- Згодом 10 парламентарів від партії підписали заяву щодо переобрання керівництва фракції, бо воно відійшло від "демократичних та антиолігархічних принципів".