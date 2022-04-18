Американці написали латинськими буквами українською: пропагандист осоромився з польською зброєю

Російським окупантам вдалося захопити деяке озброєння української армії. Але не обійшлося без ляпу зі сторони пропагандистів, які традиційно видали свою вигадку за дійсне.

Цього разу відзначився російський пропагандист Олександр Сладков, який працює на ВГТРК. Він зняв відео, де оглядає зброю, яку вони нібито знайшли. І одразу коментує побачене. Хоча його слова не мають нічого реального.

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В руки їм потрапив ручний протитанковий гранатомет. Це РПГ-76 "Комар" польського виробництва. Таке озброєння Польща передала Україні після початку війни. Відтак і написи на цьому гранатометі польською мовою.

Але російські пропагандисти не дуже сильно в цьому розбираються. Тож Сладков впевнено переконує, що це "американці написали латинськими буками українською мовою". І навіть намагається прочитати написане та перекласти.

А в кінці знову переконує, що це американська зброя.

Дивіться курйозне відео про російського пропагандиста та польську мову