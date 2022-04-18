Американцы написали латинскими буквами на украинском: пропагандист опозорился с польским оружием

Российским оккупантам удалось захватить некоторое вооружение украинской армии. Но не обошлось без ляпа со стороны пропагандистов, традиционно выдавших свою выдумку за действительное.

В этот раз отличился российский пропагандист Александр Сладков, работающий на ВГТРК. Он снял видео, где осматривает оружие, которое они якобы обнаружили. И сразу комментирует увиденное. Хотя его слова не имеют ничего реального.

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В руки им попал ручной противотанковый гранатомет. Это РПГ-76 "Комар" польского производства. Такое вооружение Польша передала Украине после начала войны. Следовательно, и надписи на этом гранатомете на польском языке.

Но русские пропагандисты не очень сильно в этом разбираются. Так что Сладков уверенно убеждает, что это "американцы написали латинскими буками на украинском языке". И даже пытается прочесть написанное и перевести.

А в конце снова убеждает, что это американское оружие.

Смотрите курьезное видео о российском пропагандисте и польском языке