Цього разу відзначився російський пропагандист Олександр Сладков, який працює на ВГТРК. Він зняв відео, де оглядає зброю, яку вони нібито знайшли. І одразу коментує побачене. Хоча його слова не мають нічого реального.

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В руки їм потрапив ручний протитанковий гранатомет. Це РПГ-76 "Комар" польського виробництва. Таке озброєння Польща передала Україні після початку війни. Відтак і написи на цьому гранатометі польською мовою.

Але російські пропагандисти не дуже сильно в цьому розбираються. Тож Сладков впевнено переконує, що це "американці написали латинськими буками українською мовою". І навіть намагається прочитати написане та перекласти.

А в кінці знову переконує, що це американська зброя.

Дивіться курйозне відео про російського пропагандиста та польську мову