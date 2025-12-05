Її жвавий сміх пам'ятали усі: загинула представниця фонду "Повернись живим" Анастасія Атаманюк

Не стало представниці фонду "Повернись живим" Анастасії Атаманюк. Вона потрапила у ДТП та кілька днів боролася за життя.

Але у ніч на 5 грудня її не стало. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на фонд "Повернись живим".

Що відомо про Анастасію Атаманюк?

У ДТП Анастасія отримала важкі травми. Трагедія сталася минулого тижня.

Колеги розповідають, що вона була дуже світлою та доброю людиною, мала впізнаваний дзвінкий заразний сміх.

"Коли вона заходила в кімнату, атмосфера одразу ставала жвавішою і теплішою. Вона мала гостре відчуття справедливості. Їй було важливо бути чесною із собою та з іншими, і водночас вона завжди вміла сказати так, щоб нікого не ранити", – пригадують колеги.

Вони відзначають відданість Анастасії роботі та щире бажання допомогти Україні перемогти. Вона любила свою роботу.

Ми сумуємо за її сміхом, за її жартами на зустрічах і за її надзвичайною здатністю підтримувати інших у найважчі дні. Вона навіть придумала для департаменту поняття "РЕБ від доган". Настя купила жменю смішних заколок-квіточок, роздала їх команді і сказала одягати на найскладніші наради. Мовляв, ця квіточка працюватиме як РЕБ, що захищає від суворих розмов. Ми сміялися з цього і час від часу одягали ці заколки просто так, щоб трохи підняти одне одному настрій,

– розповіли у фонді.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Анастасії Атаманюк. Вічна та світла пам'ять!

