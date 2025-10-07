Внаслідок російського терору Львівщини вночі 5 жовтня загинула родина у селі Лапаївка. Серед жертв – 15-річна Анастасія, яка мріяла стати моделлю та щодня підтримувала свого батька, який воює на фронті.

Із батьком загиблої Анастасії Гриців поспілкувались OBOZ.UA. Чоловік пригадав перші миті, коли дізнався про загибель доньки та батьків, передає 24 Канал.

Що відомо про дівчинку, яку вбила Росія на Львівщині?

Вночі 5 жовтня Росія поцілила у будинок у селі Лапаївка, що у Львівській області. Там загинули Уляна Константинова та її 15-річна донька Анастасія Гриців. Разом із ними росіяни вбили чоловіка Уляни Віталія та його батьків – Михайла та Любов Константинових.

Батько Анастасії, військовий Володимир, у день трагедії перебував на передовій без зв'язку. Він розповів, що саме у дні, коли не було можливості телефонувати, донька особливо хвилювалася за нього та надсилала багато повідомлень.

Вранці 5 жовтня раптом лунає дзвінок, я ще здивувався, хто це прорвався. Підіймаю слухавку, а там крик і плач мами Уляни, Анни. З усього зрозумів, що всі загинули, був прямий приліт у будинок,

– пригадав Володимир.

Військове командування одразу відпустило Володимира. Він приїхав до зруйнованого будинку в Лапаївці та поклав квіти біля фотографії доньки просто серед руїн.

Батько загиблої розповів, що Анастасія мріяла про кар'єру моделі. Вона брала участь у конкурсах у Львові, посідала призові місця, добре навчалася та додатково вивчала англійську.

Матір Уляна з донькою Анастасією / Фото з фейсбуку pravda_criminal

У ліцеї про неї відгукуються тепло. Подруги та однокласники принесли на місце трагедії квіти та іграшки.

Чотири роки тому родина переїхала з села Мшана до Лапаївки. Дівчинка важко переживала розлуку з друзями, але з часом познайомилась із новими людьми. Її мама працювала бухгалтеркою.

