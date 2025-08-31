30 серпня у Львові був вбитий відомий політичний діяч Андрій Парубій. Він неодноразово отримував погрози від росіян.

Про це зокрема, в ефірі телемарафону, розповів Андрій Ковальов, офіцер ЗСУ, прессекретар Голови ВР у 2016 – 2019 роках, передає 24 Канал.

Що відомо про погрози і замахи на Парубія?

За словами його ексречника, Андрій Парубій був морально готовий до того, що його намагатимуться вбити.

Він дуже часто говорив про погрози від російських окупантів. Він увесь час говорив про спроби замахів,

– поділився Ковальов.

Ще коли Парубій був секретарем РНБО, вперше зайшла мова про те, аби у нього з'явилася охорона. Тому, що росіяни вже неприховано погрожували викраденнями йому. "Навіть була історія така, що його намагалися викрасти до Росії, щоб там нібито публічно влаштувати судилище", – пригадав офіцер.

У 2014 році Парубію під ноги кинули гранату, але вона закотилася під авто біля готелю "Київ", де він скромно мешкав.

Зауважимо, що колишній народний депутат Микола Величкович вказував на те, що Андрій Парубій був у "списку на розстріл" ще з 2014 року, а з 2022 року офіційно перебував у списках Росії на ліквідацію.

Нардеп Ар'єв розповів, що півроку тому Парубій звертався із заявою про надання йому охорони, але отримав відмову.

Що відомо про вбивство політика?