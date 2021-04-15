Слідкуватиме за фізичним станом військового: молодий науковець створив унікальну систему

Упродовж року 18-річний Роман Андрущенко скрупульозно працював над створенням унікальної системи. Вона зможе безпечно передавати інформацію між військовими та слідкувати за фізичним станом окремого бійця.

Свій прототип Military band хлопець почав створювати на базі Малої академії наук. Детальніше про систему – в матеріалі.

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За його словами, обрав саме такий напрямок, адже проблема високоточної військової навігації наразі для нашої країни стоїть досить гостро.

В чому особливість унікальної системи

Тож треба максимально уникати будь-яких перехоплень зв'язку ворогом. Його ж система працюватиме на вузлах безпровідної сенсорної мережі.

Мобільний модуль кріпитиметься до бійця. Ми вимірюємо температуру, потім пульс. Модуль зміг би подавати сигнали, коли вони різко падають,

– розповів Андрущенко.

Ще одна з розробок молодого науковця – стаціонарний вузол, який може попередити про наближення ворога.



Як виглядає розробка Романа Андрущенка / Фото 24 каналу

"Всередині стаціонарного вузла є акумулятор, датчики, які збирають відповідну інформацію, наприклад, випаровування, шуми, хімічні аналізатори", – поділився науковець.

Розробку Андрущенка оцінили на міжнародних інтелектуальних змаганнях. Через всесвітню пандемію коронавірусу всі конкурси відбуваються в онлайн-режимі.

Володимир Каран розробив спеціальний камуфляж

Проте це не завадило вибороти золото іншому молодому науковцю – Володимиру Карану. Хлопець розробив спеціальний камуфляж для військових.

Назва мого проєкту – це інфравізійний камуфляж. Людину, яка його носить, не видно в тепловізорах та на інфрачервоних камерах,

– відзначив Каран.

За його словами, в умовах бойових дій, особливо в нічний час, вороги використовують тепловізійні та інфрачервоні прилади спостереження. Тож для успішного проведення розвідувальних дій, диверсійних та наступальних операцій потрібно залишатись непоміченим.

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Саме на таку розробку науковця надихнула історія з фронту, яку розповів знайомий батька: "Його поранили вночі, не було такого камуфляжу. В мене виникла така ідея. Вона – не нова, такі прототипи вже існують, але я подивився на ціни і вирішив, що потрібно розробляти щось доступніше".



Розробка Володимира Карана / Фото 24 каналу

Його ідеєю вже зацікавились підприємці, які займаються пошиттям камуфляжної форми. Директор Малої академії наук Оксен Лісовий сказав, що лише за місяць українські науковці на міжнародних конкурсах отримали 26 медалей, 11 з яких – золоті.

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Він відзначив, що потенціал є в кожної дитини. Найголовніше, це вчасно розгледіти та направити її на досягнення наукових цілей.