Ані краплі людяності: у Росії невідомі жорстоко вбили табун коней з лошатами

В Алтайському краї, що у Росії, невідомі розстріляли табун з 53 коней та лошат. Вони були на випасі на полі між двома селами.

Серед понад пів сотні вбитих тварин – кобили з лошатами. Також були й ті, що ще не встигли дати потомство.

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Власник каже, що табун перевіряли 2 – 3 рази на тиждень

Власник табуна запевняє, що коней перевіряли двічі або тричі на тиждень. Проте останню поїздку відклали – через сильний туман. Ввечері цього ж дня чоловіку зателефонували, що табун – мертвий.

Їх загнали в кут і по-снайперськи розстріляли – по два постріли точно під лопатку під серце. Це не людина якась, звір,

– сказав власник табуна.

За фактом жахливого злочину поліція відкрила кримінальну справу і почала розслідування. Збитки оцінили у 5 мільйонів рублів.

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Останні резонансні злочини з тваринами: коротко

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В Алтайському краї невідомі розстріляли табун коней із лошатами.

Власник тварин розповів, що 53 коні, серед яких були кобили з потомством і ще не застережені, були на вільному випасі на полі між двома селами.

"Ми перевіряли їх 2 – 3 рази на тиждень. Збиралися поїхати днями з приятелем, але зчинився туман, тому відклали виїзд. А ввечері вже зателефонували, сказали, що коні застрелені".