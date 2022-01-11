Ані краплі людяності: у Росії невідомі жорстоко вбили табун коней з лошатами
Джерело:телеграм-канал "Подъём"
В Алтайському краї, що у Росії, невідомі розстріляли табун з 53 коней та лошат. Вони були на випасі на полі між двома селами.
Серед понад пів сотні вбитих тварин – кобили з лошатами. Також були й ті, що ще не встигли дати потомство.
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Власник каже, що табун перевіряли 2 – 3 рази на тиждень
Власник табуна запевняє, що коней перевіряли двічі або тричі на тиждень. Проте останню поїздку відклали – через сильний туман. Ввечері цього ж дня чоловіку зателефонували, що табун – мертвий.
Їх загнали в кут і по-снайперськи розстріляли – по два постріли точно під лопатку під серце. Це не людина якась, звір,
– сказав власник табуна.
За фактом жахливого злочину поліція відкрила кримінальну справу і почала розслідування. Збитки оцінили у 5 мільйонів рублів.
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Текст публікації у телеграм-каналі:
В Алтайському краї невідомі розстріляли табун коней із лошатами.
Власник тварин розповів, що 53 коні, серед яких були кобили з потомством і ще не застережені, були на вільному випасі на полі між двома селами.
"Ми перевіряли їх 2 – 3 рази на тиждень. Збиралися поїхати днями з приятелем, але зчинився туман, тому відклали виїзд. А ввечері вже зателефонували, сказали, що коні застрелені".