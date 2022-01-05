Про трагічний випадок повідомили в благодійній організації із захисту тварин "Плюшка". Собака був дуже молодий і цей новий рік був для нього перший.

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Собака дуже боявся гучних звуків

Волонтери кажуть, що забрали песика з глухого села, підлікували та активно шукали йому господарів.

Гуффі боявся гучних звуків і коли почалося все це пекло, його серце не витримало, він кидався від страху і раптово звалився мертво,

– розповіли зоозахисники.

Феєрверків налякались і інші чотирилапі вихованці: деякі з них забились у буди і досі не хочуть виходити. Собака на кличку Бринза за новорічну ніч, кажуть в організації, просто "посивіла", отож вся її соціалізація, яку проводили, пропала даремно.

Зоозахисники кажуть, що таких випадків багато

Активісти кажуть, що схожих випадків дуже багато. Життя тварини віддають лише за хвилину людської сумнівної радості.

А скільки ще тварин загинуло за новорічну ніч? Вискакували від страху під машини, падали з висоти, від страху ховалися в таких місцях, звідки не змогли,

– додали в організації.

Зверніть увагу! Офіційно у столиці України феєрверки – заборонені.

Президента просять заборонити феєрверки

Через небезпечні випадки з феєрверками президента України просять заборонити використання піротехнічних засобів. Таку петицію вже зареєстрували. За порушення пропонують ввести штраф до 15 тисяч гривень.

Нещодавно У Кривому Розі чоловік у новорічну ніч виліз на ялинку, але злізти не міг

Небезпечні випадки пов'язані з феєрверками:

Текст публікації організації "Плюшка":

Чи весело було пускати салюти та петарди? А Гуффі не весело, його більше нема.

Не пережив салюти, не пережив новорічну ніч. То був його перший Новий рік, ми забрали собаку з глухого села, вилікували, шукали сім'ю. Гуффі боявся гучних звуків і коли почалося все це пекло, його серце не витримало, він кидався від страху і раптово звалився мертво.

Всі собаки злякалися, забилися в будки, хто куди, багато хто досі не хоче виходити...

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