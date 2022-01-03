Інцидент трапився, коли потерпіла стояла біля чоловіків. Правоохоронці надали їй першу медичну допомогу.

До теми "Вибиті очі, покалічені руки": Зеленського просять заборонити петарди та феєрверки в Україні

Установка салюта стріляла хаотично

На острові у момент вибуху відпочивали кілька десятків людей. Як зазначають очевидці, все було доволі спокійно.

Водночас двоє п'яних чоловіків вирішили запустити салют, але не закріпили його як слід. Тоді після кількох вистрілів їхня установка звалилась на бік і почала хаотично стріляти.

Тоді заряд і потрапив у обличчя дівчини. У якому вона стані поки невідомо.

Важливо! З 2014 року в українських містах та селах почали забороняти використання феєрверків. Люди не дотримуються правил безпеки – до прикладу запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будівель. До того ж салюти дуже нагадують вибухи у зоні бойових дій – вважається, що поки в Україні триває війна, на мирній території необхідно відмовитись від феєрверків.

Трагічні випадки у новорічну ніч

У ніч проти 1 січня через феєрверки у Варшаві спалахнули пожежі у 2 квартирах. Феєрверки залетіли у чужі помешкання з вулиці – через балкон.

Також у новорічну ніч у Чернівцях загинули десятки птахів. Все через вибухи феєрверків, які супроводжують святкування Нового року.

У центрі Миколаєва в ніч на 1 січня під час святкування Нового року сталась пожежа. Через те, що на балкон залетів святковий феєрверк, загорілось 2 квартири.

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