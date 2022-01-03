Инцидент произошел, когда потерпевшая стояла возле мужчин. Правоохранители оказали ей первую медицинскую помощь.

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Установка салюта стреляла хаотично

На острове в момент взрыва отдыхали несколько десятков человек. Как отмечают очевидцы, все было довольно спокойно.

В то же время двое пьяных мужчин решили запустить салют, но не закрепили его как следует. Тогда после нескольких выстрелов их установка рухнула на бок и начала хаотично стрелять.

Тогда заряд и попал в лицо девушки. В каком она состоянии пока неизвестно.

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