Инцидент произошел, когда потерпевшая стояла возле мужчин. Правоохранители оказали ей первую медицинскую помощь.
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Установка салюта стреляла хаотично
На острове в момент взрыва отдыхали несколько десятков человек. Как отмечают очевидцы, все было довольно спокойно.
В то же время двое пьяных мужчин решили запустить салют, но не закрепили его как следует. Тогда после нескольких выстрелов их установка рухнула на бок и начала хаотично стрелять.
Тогда заряд и попал в лицо девушки. В каком она состоянии пока неизвестно.
Трагические случаи в новогоднюю ночь
- В ночь на 1 января из-за фейерверков в Варшаве вспыхнули пожары в 2 квартирах. Фейерверки залетели в чужие квартиры с улицы через балкон.
- Также в новогоднюю ночь в Черновцах погибли десятки птиц. Все из-за взрывов фейерверков, сопровождающих празднование Нового года.
- В центре Николаева в ночь на 1 января во время празднования Нового года произошел пожар. Из-за того, что на балкон залетел праздничный фейерверк, загорелось 2 квартиры.
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