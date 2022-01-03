На сайте президента появилась петиция "О запрете использования петард и фейерверков. Закрытии всех магазинов пиротехники". В документе предлагают штраф 15 тысяч гривен за невыполнение.

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Опасность фейерверков

Отмечается, что пиротехнические изделия взрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях. Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений.

Тяжелые травмы получают сами "подрывники" – выбитые глаза, искалеченные руки и т.д. Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы при этих взрывах. Страдают старики и маленькие дети. Во время каждого такого праздника убегают от хозяев и подвергаются смертельной опасности домашние собаки. Были случаи гибели птиц – как от остановки сердца, так и от травм,

– говорится в тексте петиции.

Более того, "подрывники" часто агрессивно реагируют на просьбу не использовать пиротехнику.

"Мы понимаем, что в таком случае должен работать закон. Мы предлагаем законодательно запретить ввоз, продажу и использование каких-либо пиротехнических средств", – добавили авторы петиции.

Можно ли привлечь к ответственности тех, кто запускает фейерверки

В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил соблюдения шума – штраф для граждан – от 85 до 255 гривен, для должностных лиц и граждан – субъектов хозяйственной деятельности – от 255 до 510 гривен.

В том случае, если фейерверки используются в запрещенное время (с 22 часов по 8 утра) или вопреки решению органа местного самоуправления или опасным путем, можно вызвать полицию для фиксирования нарушения и составления протокола.

Если вы видите, что соседи или жители близлежащих домов запускают салюты со своих балконов или крыш, чем могут нанести вред себе или людям рядом, или вам или вашему имуществу, то следует звонить в полицию и сообщать, что пиротехнические средства не предназначены для использования в помещениях или на расстоянии более 100 метров от жилых помещений – используются не по инструкции и угрожают безопасности людей. Это касается и запуска салютов рядом с паркоместами.

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