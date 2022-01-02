Больше всего пострадавших в Неаполе. Там травмировались 9 человек.
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Известно, что один человек потерял глаз. Трагедия произошла в регионе Кампания, к которому относится Неаполь.
В регионе Апулия 40-летний житель города Таранто потерял руку. К этому привел взрыв дефективной петарды. Также местные СМИ сообщают, что юноша из Асколи-Пичено получил тяжелое ранение, когда взрывал петарды со своими друзьями.
Фейерверк в Неаполе: смотрите видео
Погибли сотни птиц
В новогоднюю ночь 2021 года сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков в Риме.
Птицы падали с неба на празднично декорированные улицы. Очевидцы делились в сети жуткими фото и видео.
На Виа Кавур – полно мертвых птиц из-за фейерверков, но какие-то свиньи все равно это делают,
– говорилось в сообщении.
Больше всего птиц обнаружили возле станции Термини, центральной улицы Виа Национале и холма Эсквилин.
Испуганные птицы пытались убежать. В то же время большинству из них, к сожалению, это не удалось.