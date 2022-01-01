Мареска скончалась в больнице Сан-Леонардо коммуны Кастелламмаре-ди-Стабия, что под Неаполем. Ее не стало 29 декабря.

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Умерла первая женщина-босс итальянской мафии

В Италии умерла первая женщина-босс неаполитанской мафиозной группировки "Каморра" Ассунта Мареска. Ей было 86 лет.

Женщина длительное время болела, а причиной смерти стал сердечный приступ. Похороны пройдут 31 декабря.

В Италии умерла первая женщина-босс мафии / Фото Corriere del Mezzogiorno​

Связь с мафией и тюрьма

Мареска имела прозвище Pupetta ("Куколка"). Она была дочерью выходца из "Каморры". Еще с детства имела проблемы с поведением. В школе напала на одного из своих одноклассников, поэтому ей предъявили обвинения в серьезных травмах.

Впоследствии вышла замуж одного из боссов "Каморры" – Паскуале Симонетти. Ее мужа убили. В 1955 году Мареска на шестом месяце беременности расстреляла убийцу возлюбленного. Женщину приговорили к 13 годам и 4 месяцам тюрьмы, однако помиловали 10 лет спустя.

Далее она вышла замуж второй раз, снова за босса "Каморры", наркобарона Умберто Амматуро. Их брак продлился до 1982 года.



Мареска убила убийцу своего мужа / Фото Corriere del Mezzogiorno​

Мареска возглавила мафию

Затем Мареска возглавила один из двух кланов "Каморры" – Nuova Famiglia ("Новая семья"). Женщина публично бросила вызов главе другого клана Nuova Camorra Organizzata ("Новая организованная каморра") – Раффаэле Кутоло.

Она убила его доверенное лицо Чиро Галли. За это в 1986 году снова оказалась в тюрьме, потеряв все активы. После освобождения жила в коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия.

Кино и конкурс красоты

Мафией Мареска не ограничилась. За свою жизнь она успела выиграть конкурс красоты и снялась в нескольких фильмах.

Женщина сыграла главную роль в ленте режиссера Ренато Парравичини "Преступление в Позилипо". Кроме того, о ней сняли несколько биографических фильмов, в частности "Вызов" Франческо Рози (1958 год).



Женщина была победительницей конкурса красоты / Фото Corriere del Mezzogiorno​

Обратите внимание! Недавно в Италии состоялся крупнейший за последние 30 лет судебный процесс над членами Ндрангеты – самой могущественной мафиозной группировки страны. В результате тюремные сроки получили 70 подозреваемых.

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