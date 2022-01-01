Мареска померла у лікарні Сан-Леонардо комуни Кастелламмаре-ді-Стабія, що під Неаполем. Її не стало 29 грудня.

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Померла перша жінка-бос італійської мафії

В Італії померла перша жінка-бос неаполітанського мафіозного угруповання "Каморра" Ассунта Мареска. Їй було 86 років.

Жінка тривалий час хворіла, а причиною смерті став серцевий напад. Похорон пройшов 31 грудня.



В Італії померла перша жінка-бос мафії / Фото Corriere del Mezzogiorno​

Зв'язок з мафією та в'язниця

Мареска мала прізвисько Pupetta ("Лялечка"). Вона була дочкою вихідця з "Каморри". Ще з дитинства мала проблеми з поведінкою. У школі напала на одного зі своїх однокласників, тому їй пред'явили звинувачення у серйозних травмах.

Згодом вийшла заміж одного з босів "Каморри" – Паскуале Сімонетті. Її чоловіка вбили. У 1955 році Мареска на шостому місяці вагітності розстріляла вбивцю коханого. Жінку засудили до 13 років і 4 місяців в'язниці, однак помилували 10 років потому.

Далі вона вийшла заміж вдруге – за боса "Каморри", наркобарона Умберто Амматуро. Їхній шлюб тривав до 1982 року.



Мареска​ вбила вбивцю свого чоловіка / Фото Corriere del Mezzogiorno​

Мареска очолила мафію

Потім Мареска очолила один із двох кланів "Каморри" – Nuova Famiglia ("Нова сім'я"). Жінка публічно кинула виклик главі іншого клану Nuova Camorra Organizzata ("Нова організована каморра") – Раффаеле Кутоло.

Вона вбила його довірену особу Чиро Галлі. За це у 1986 році знову опинилася у тюрмі, втративши всі активи. Після звільнення жила у комуні Кастелламмаре-ді-Стабія.

Кіно та конкурс краси

Мафією Мареска не обмежилася. За своє життя вона встигла виграти конкурс краси та знялася у декількох фільмах.

Жінка зіграла головну роль у стрічці режисера Ренато Парравічіні "Злочин у Позіліпо". Крім того, про неї зняли кілька біографічних фільмів, зокрема "Виклик" Франческо Розі (1958 рік).



Жінка була переможницею конкурсу краси / Фото Corriere del Mezzogiorno​