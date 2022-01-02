Об этой проблеме рассказала волонтер по защите диких животных Виктория Гусарова.

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По словам Гусаровой, в результате взрывов фейерверков погибли десятки птиц.

Лишь в одном парке в центре города мы обнаружили девять мертвых птиц. Они погибли в результате взрывов фейерверков этой ночью,

– сообщила Гусарова.

Волонтер заметила, что все птицы были тщательно осмотрены.

"Они были упитаны, не имели никаких внешних признаков заболеваний. Они не должны были погибнуть, но... Все птицы погибли от удара. Об этом свидетельствует цианоз слизистых и брюшной полости, кровотечение из клюва и клоаки. Птицы испугались и просто вылетели и летели в никуда, в панике врезавшись в забор или деревья", – рассказала женщина.

Погибшие птицы в Черновцах / Фото Виктории Гусаровой

В Новогоднюю ночь погибли десятки птиц / Фото Виктории Гусаровой

Запрещены ли в Украине фейерверки

С 2014 года в украинских городах и селах начали запрещать использование фейерверков – люди не соблюдают элементарные правила безопасности. К примеру, запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от построек.

К тому же салюты очень напоминают взрывы в зоне боевых действий – считается, что пока в Украине идет война, на мирной территории необходимо отказаться от фейерверков. На уровне закона фейерверки в Украине так и не запретили – за это не предусмотрена никакая ответственность.

Полный текст публикации Виктории Гусаровой:

После новогодней ночи, мы с мужем снова пошли на места ночевки птиц, проверить не нужна ли кому-то помощь. К сожалению, картина грустная. Только в одном парке в центре города мы обнаружили 9 мертвых птиц. Птицы погибли в результате взрывов фейерверков этой ночью

Все птицы были тщательно осмотрены. Они были упитаны, не имели никаких внешних признаков заболеваний, они не должны были погибнуть, но... Все птицы погибли от удара. Об этом свидетельствуют цианоз слизистых и брюшной полости, кровотечение из клюва и клоаки.

Птицы испугались и просто взлетели и летели в никуда, в панике врезаясь в забор и деревья. Вот они, плоды празднования веселого праздника. Вам было весело? А им больно.