Про небезпечний випадок повідомили місцеві ЗМІ. Невдало запущений салют зняли на відео камери спостереження.

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Установка з феєрверком перекинулась

На відео видно, що біля місцевої новорічної ялинки 1 січня зібралось багато людей. Спочатку запуск феєрверку відбувався нормально, проте згодом установка перекинулась.

Після цього залпи прямо полетіли в юрбу. Люди почали одразу відходити, про постраждалих нічого не повідомляють.

Дивіться відео невдалого феєрверка у Кам'янському:

Зеленського просять заборонити петарди та феєрверки в Україні

Зазначимо, що через небезпечні випадки з феєрверками президента України просять заборонити використання піротехнічних засобів. Відповідну петицію зареєстрували на сайті глави держави. За порушення у документі пропонують ввести штраф до 15 тисяч гривень.

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