Об опасном случае сообщили местные СМИ. Неудачно запущенный салют сняли на видео камеры слежения.
Ранее Залетели через балкон: из-за новогодних фейерверков в Варшаве сгорели 2 квартиры
Установка с фейерверком опрокинулась
На видео видно, что возле местной новогодней елки 1 января собралось много людей. Сначала запуск фейерверка проходил нормально, однако впоследствии установка опрокинулась.
После этого залпы прямо улетели в толпу. Люди начали сразу уходить, о пострадавших ничего не сообщают.
Смотрите видео неудачного фейерверка в Каменском:
Зеленского просят запретить петарды и фейерверки в Украине
Отметим, что из-за опасных случаев с фейерверками президента Украины просят запретить использование пиротехнических средств. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте главы государства. За нарушение в документе предлагается ввести штраф до 15 тысяч гривен.
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Последние опасные инциденты с фейерверками в Украине:
- В Черновцах из-за новогодних салютов погибли десятки птиц. Об этом рассказали волонтеры.
- В Запорожье заряд салюта попал девушке в лицо. Случай произошел на острове Хортица.
- 31 декабря в Украине в пожарах погибли 12 человек. Одной из причин возгораний стало опасное обращение с пиротехническими средствами.