Местные жители выложили в сеть видеоролик, на котором удалось зафиксировать инцидент. Случилось все в Ингулецком районе Кривого Рога.

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Мужчина вылез на елку, которая крутилась

В новогоднюю ночь мужчина по неизвестным причинам взобрался на елку, которая крутилась. Слезть с нее было тяжело, поэтому мужчина застрял. Чтобы спустить затейника, очевидцы даже вызвали спасателей.

Однако мужчина все же слез с елки самостоятельно.

Пользователи сети рассказали, что при спуске он повредил освещение новогодней красавицы. Люди удивляются, как жителю Кривого Рога вообще могла в голову прийти такая идея.

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