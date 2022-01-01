Місцеві жителі виклали у мережу відеоролик, на якому вдалося зафіксувати інцидент. Трапилося все в Інгулецькому районі Кривого Рогу.
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Чоловік виліз на ялинку, яка крутилася
У новорічну ніч чоловік з невідомих причин видерся на ялинку, яка крутилася. Злізти з неї було важко, тому чоловік застряг. Аби спустити витівниками, очевидці навіть викликали рятувальників.
Однак чоловік все ж зліз із ялинки самотужки.
Користувачі мережі розповіли, що при спуску він пошкодив освітлення новорічної красуні. Люди дивуються, як жителю Кривого Рогу взагалі могла на думку спасти така ідея.
У Кривому Розі чоловік виліз на ялинку: дивіться відео
В Одесі продавці викинули сотні ялинок
- Сотні ялинок в Одесі опинилися покинутими на тротуарах після Нового року. Все через те, що продавці не змогли продати їх напередодні свят.
- Замість того, що здати новорічних красунь у спеціальні пункти збору, вони не вигадали нічого кращого за те, щоб просто кинути їх там, де і продавали.