Спеціалісти зазначили, що Київ є ідеальним містом для людей, які шукають снігу, традицій та автентичності. Новорічну ялинку працівники впливової агенції назвали однією з найкрасивіших у Європі.

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У своїх рекомендаціях представники European Best Destinations вказали, що у столиці України працюватиме кілька різдвяних ярмарків.

Як виглядає головна ялинка України



Ялинка на Софійській / Фото Валентини Поліщук

Експерти з туризму вказали, що ялинка на Софійській – штучна та висотою у 31 метр. Її прикрасили 20 тисячами іграшок українського виробництва, а також багатьма кілометрами гірлянд. Організатори святкової локації використовували гірлянди 5 кольорів – білого, помаранчевого, червоного та холодного блиску. Ними обпутали ялинку ніби зимовою вуаллю.

Рейтинг найкращих ялинок ще не проводили



Головна ялинка Мальти / Фото European Best Destinations

За словами очільника проєкту Folk Ukraine Ігоря Добруцького у коментарі "Сьогодні", ялинка на Софійській площі потрапила до рейтингу рекомендацій для відвідувань іноземними туристами на новорічні свята.



Ялинка у Страсбурзі / Фото European Best Destinations

Головна ялинка України потрапила до переліку разом з новорічними деревами Мальти, Португалії, Франції, Угорщини, Австрії, Чехії, Латвії та одразу кількох ялинок у Німеччині.



Туристам пропонують відвідати ялинку в Лісабоні / Фото European Best Destinations

Рейтинг найкрасивіших ялинок поки що не складали, але Добруцький стверджує, що ялинка має всі шанси опинитися на лідерських позиціях.



Експерти відзначили ялинку в Будапешті / Фото European Best Destinations

Минулого року красуня на Софійській посіла 7 місце серед рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.

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