30 грудня мер Києва оприлюднив у фейсбуці привітання з прийдешніми святами. Зробив він це за допомогою короткого мультфільму.

До теми Дивіться у завтрашній рік: Кличко показав календар зі своїми новорічними обмовками

У ролику намальований Кличко проводить екскурсію по столиці для святого Миколая.

Політав на парашуті, покатався велосипедом та пограв у баскетбол

Починається мультик з того з десантування святого Миколая та Кличка з літака. Далі вони пролетіли над найбільшим в Україні державним прапором, та над новою станцією лінії швидкісного трамвая.

Зупинилися герої мультфільму у київському зоопарку, біля оновленого вольєра слона.

Далі святий Миколай та мер покаталися на велосипедах Пейзажною алеєю та мостом Кличка.

Після цього були випробування дитячого майданчика у новому садочку та гра у баскетбол у новозбудованій школі.

Завершилися пригоди Миколая і очільника міста біля головної ялинки країни – на Софійській площі.



Здоров’я вам, миру, добра і радості! Ми все подолаємо. З Новим Роком та Різдвом Христовим!

– написав Кличко у підписі до відео.

Дивіться мультфільм-привітання киян Віталієм Кличком:

Як у Києві святкуватимуть Новий рік та Різдво

У ніч з 31 грудня на 1 січня киян очікує свято на Софійській площі. Тут встановили головну ялинку України та облаштували найбільший у Європі вертеп. Навколо пам'ятника Богданові Хмельницькому облаштували ковзанку, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко. Також на Софійській працюватимуть фотозони та фудкорти.

Ще одна новорічна локація працюватиме біля Арки дружби народів, де працюватиме лаунж-зона зі смаколиками та гарячими напоями.

На Контрактовій площі киянам пропонують велику ковзанку, снігову гірку та атракціони. Також тут працюватиме резиденція Святого Миколая та ярмаркове містечко.