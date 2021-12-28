У своєму інстаграмі Віталій Кличко розмістив фотографію з солістом гурту Karta Svitu Іваном Маруничем. У руках мер тримав календар, у якому висміюються його кумедні обмовки.

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За словами Марунича, листівку Кличку передав саме він, під час новорічного прийому в очільника міста.

Кияни оцінили



Календар з Кличком / Фото з інстаграму Віталія Кличка

Під час привітання мешканців столиці з Новим роком 27 грудня Віталій Кличко не зміг назвати рік, який зустрічатиме світ.

Мер кілька разів намагався, але йому ніяк не вдалось сказати правильно. Наприкінці він сказав, що настане 2222 рік.

Вже наступного дня після цього курйозу Кличко продемонстрував своє почуття гумору. На календарі, який він презентував у соцмережі зверху написані цифри від 5 до 1, але з пропущеною двійкою.

Крім того, календар підписаний 2222 роком.



Завжди дивіться в завтрашній день! І в рік теж,

– підписав фото Кличко.

Кияни у коментарях до допису зазначили, що мер підняв їм настрій. Також користувачі підкреслили, що цінять здатність мера іронізувати над собою.

Дивіться відео з обмовкою Кличка:

Подвійний курйоз

Окрім обмовки з привітанням наприкінці 2021 Кличко порадував киян ще однією кумедною ситуацією. Під час запалювання головної ялинки Києва мер не зміг правильно відрахувати зворотний відлік та пропустив цифру 2.