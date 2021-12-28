В своем инстаграме Виталий Кличко разместил фотографию с солистом группы Karta Svitu Иваном Маруничем. В руках мэр держал календарь, в котором высмеиваются его забавные оговорки.
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По словам Марунича, открытку Кличко передал именно он во время новогоднего приема у главы города.
Киевляне оценили
Календарь с Кличко / Фото с инстаграма Виталия Кличко
- Во время поздравления жителей столицы с Новым годом 27 декабря Виталий Кличко не смог назвать год, который будет встречать мир.
- Мэр несколько раз пытался, но ему никак не удалось сказать правильно. В конце он сказал, что наступит 2222 год.
- Уже на следующий день после этого курьеза Кличко продемонстрировал свое чувство юмора. На календаре, который он презентовал в соцсети, сверху написаны цифры от 5 до 1, но с пропущенной двойкой.
- Кроме того, календарь подписан 2222 годом.
Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже,
– подписал фото Кличко.
Киевляне в комментариях к сообщению отметили, что мэр поднял им настроение. Также пользователи подчеркнули, что ценят способность мэра иронизировать над собой.
Смотрите видео с оговоркой Кличко:
Двойной курьез
Кроме оговорки с поздравлением в конце 2021, Кличко порадовал киевлян еще одной забавной ситуацией. Во время зажжения главной елки Киева мэр не смог правильно отсчитать обратный отсчет и пропустил цифру 2.