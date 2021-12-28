Украинцы шутят, что такая оговорка вышла, потому что Кличко – человек из будущего.

К теме 2220 или 2222: Кличко смешно оговорился, поздравляя с Новым годом – эпическое видео

С хорошим настроением встречаем Новый 2220...2222 год,

– сказал Кличко.

Смотрите видео оговорки Кличко:

Реакция сети

Украинцы с тревогой переспрашивают: так какой все-таки год вскоре наступит?



Уже даже украшают елку украшениями с надписями "С 2222 годом". Так сделал музыкант и комик Иван Марунич.



С Новым 2222 годом / Фото Ивана Марунича



Человек из будущего / Фото "Вечерний Измаил"

К празднику придумывают соответствующие сувениры. Например, календарики – сразу на 200 лет вперед.



Календарь на 2220 – 2222 год / Фото Артема Гагарина Михайличенко



"Виталя, вставай" / Фото Виталия Шабунина

Адвокат Виктор Бенед совместил будущее от Кличко с подозрением пятому президенту Петру Порошенко.



По календарю Виталия Кличко / Фото Виктор Бенеда



Какой сейчас год / Фото Виктора Бенеда

Другой новогодний курьез с Кличко

Когда зажигали главную елку в Киеве, мэр не смог правильно отсчитать обратный отсчет. Кличко пропустил цифру 2 и в очередной раз насмешил сеть.

Очевидно, такая оговорка получилась совершенно случайно. Вероятно, Кличко сильно радовался и хотел как можно быстрее засветить елку.