Украинцы шутят, что такая оговорка вышла, потому что Кличко – человек из будущего.
К теме 2220 или 2222: Кличко смешно оговорился, поздравляя с Новым годом – эпическое видео
С хорошим настроением встречаем Новый 2220...2222 год,
– сказал Кличко.
Смотрите видео оговорки Кличко:
Реакция сети
Украинцы с тревогой переспрашивают: так какой все-таки год вскоре наступит?
Уже даже украшают елку украшениями с надписями "С 2222 годом". Так сделал музыкант и комик Иван Марунич.
С Новым 2222 годом / Фото Ивана Марунича
Человек из будущего / Фото "Вечерний Измаил"
К празднику придумывают соответствующие сувениры. Например, календарики – сразу на 200 лет вперед.
Календарь на 2220 – 2222 год / Фото Артема Гагарина Михайличенко
"Виталя, вставай" / Фото Виталия Шабунина
Адвокат Виктор Бенед совместил будущее от Кличко с подозрением пятому президенту Петру Порошенко.
По календарю Виталия Кличко / Фото Виктор Бенеда
Какой сейчас год / Фото Виктора Бенеда
Другой новогодний курьез с Кличко
Когда зажигали главную елку в Киеве, мэр не смог правильно отсчитать обратный отсчет. Кличко пропустил цифру 2 и в очередной раз насмешил сеть.
Очевидно, такая оговорка получилась совершенно случайно. Вероятно, Кличко сильно радовался и хотел как можно быстрее засветить елку.