Українці жартують, що така обмовка вийшла, бо Кличко – людина з майбутнього.
До теми 2220 чи 2222: Кличко кумедно обмовився, вітаючи з Новим роком – епічне відео
З гарним настроєм зустрічаємо Новий 2220…2222 рік,
– сказав Кличко.
Дивіться відео обмовки Кличка:
Реакція мережі
Українці з тривогою перепитують: то який все ж таки рік невдовзі настане?
Вже навіть прикрашають ялинку прикрасами із написами "З 2222 роком". Так зробив музикант та комік Іван Марунич.
З Новим 2222 роком / Фото Івана Марунича
Людина з майбутнього / Фото "Вечірній Ізмаїл"
До свята вигадують відповідні сувеніри. Наприклад, календарики – одразу на 100 років вперед.
Календар на 2220 – 2222 рік / Фото Артема Гагаріна Михайліченко
"Віталя, Вставай" / Фото Віталія Шабуніна
Адвокат Віктор Бенед поєднав майбутнє від Кличка з підозрою п'ятому президенту Петру Порошенку.
За календарем Віталія Кличка / Фото Вікторя Бенедя
Який зараз рік / Фото Вікторя Бенедя
Інший новорічний курйоз із Кличком
Коли запалювали головну ялинку у Києві, мер не зміг правильно відрахувати зворотний відлік. Кличко пропустив цифру 2 та вкотре насмішив мережу.
Очевидно, така обмовка вийшла абсолютно випадково. Ймовірно, Кличко настільки радів та хотів якнайшвидше засвітити ялинку.