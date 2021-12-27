Віслюка знайшли в заметі снігу при дорозі

Тварину знайшли водії, які проїжджали дорогою. Про це повідомили зоозахисники у забороненій в Україні російській соцмережі.

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Поки небайдужі думали, як допомогти тварині, хтось привіз сіна. Однак віслюк на смерть замерз з ним у роті.

З'ясувалося, що тваринку кликали Мойсей. Жив віслюк при місцевому православному монастирі. Нещодавно тварина захворіла, тому в мережі збирали гроші на лікування. Однак це не допомогло її врятувати.

Керівництво православного храму просто викинуло тварину на 25-градусний мороз, заявивши, що віслюк старий і на все воля Божа,

– розповіли зоозахисники.



У Росії віслюк замерз на смерть після того, як його вигнали з монастиря / Фото "Подъем"

У Муромській єпархії цинічно відреагували на інцидент

Речник Муромської єпархії Артемій Чернов заявив виданню "Подъем", що Мойсей "помер від старості". Мовляв, його везли на "утилізацію", однак дорогою трапився "форс-мажор". Крім того, Чернов цинічно додав, що "краще б люди ходили до храму, аніж турбувалися про віслюка".

Про померлих тварин переживають більше, ніж про те, що піст йде Різдвяний. Помер він від старості в монастирі,

– сказав речник єпархії.

Він розповів, що у водія, який віз тварину на "утилізацію", трапилися проблеми з автомобілем. Тому він залишив мертвого Мойсея біля дороги. Далі його нібито мало забрати інше авто. "Близько години – двох цей осел лежав біля дороги", – запевнив Чернов.

Однак зоозахисники ці слова заперечують. Вони кажуть, що тварина 2 доби намагалася вибратися зі снігового замету. Крім того, знайшли віслюка ще живим.