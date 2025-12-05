Любить комунізм і зі скандалом вилетіла із СН: біографія Анни Скороход, у якої були обшуки НАБУ

Детективи НАБУ вранці 5 грудня проводили слідчі дії щодо викриття злочинної групи, яку очолювала народна депутатка України. За даними ЗМІ, йдеться про депутатку партії "За майбутнє" Анну Скороход.

Що відомо про нардепку Скороход та скандали із нею, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Хто така Анна Скороход?

35-річна Анна Скороход, нардепка 9-го скликання від 93-го округу, – уродженка Київщини.

Вона закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю "Тележурналіст, диктор і ведучий телепрограм" та Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "Правознавство".

Як розповідала колись сама Скороход на телеканалі ZIK, вона знімалася у фільмі "Вільне небо" та ще у кількох серіалах. Але з акторською професією у неї не склалося, бо "не мала зв'язків".

Скороход також працювала юристкою в міській раді та різних комерційних компаніях, заступницею директора з організаційно-правових питань на будівельному комбінаті "Прогрес" – заводі її тодішнього цивільного чоловіка Олексія Алякіна.

Вона неодноразово підтримувала радянську окупацію України та виступала проти заборони георгіївської стрічки, називаючи її символом перемоги.

Боротьба з комунізмом, Радянським Союзом – це все маразм. І такі випадки, які ми спостерігаємо у Львові. Це хвороба суспільства, це запалення мозку частини суспільства, які ми маємо завдяки політиці, яку у нас проводили всі ці роки. Ми повинні шанувати історію. У мене прадід дійшов до Берліна, для нього георгіївська стрічка – символ перемоги. Чому якась недалека людина повинна мені вказувати, що це символ зла? На якій підставі?

– казала депутатка.

Зазначається, що у 2021 році Скороход володіла 162 біткоїнами (приблизно 257 мільйонів гривень). Згодом виявилося, що вона подала недостовірні відомості у декларації щодо кількості криптовалюти, якою володіла тоді.

У 2025 Скороход пропонувала змінити адмінкордони Донеччини та Луганщини, а ще, як виявилося, фігурувала в розслідуванні НАБУ і САП у справі "Мідас".

Скандал із чоловіком Скороход Олексієм Алякіним

Громадянин Росії Олексій Алякін – російський бізнесмен та банкір.

З 2000 року він працював заступником голови департаменту промисловості Міністерства майна Росії, а з 2008 – був гендиректором Науково-дослідного фізико-хімічного інституту імені Карпова у Москві.

У 2013 Алякіна визнали банкрутом, а згодом російська влада його оголосила в розшук за підозрою в шахрайстві.

До України він приїхав того ж року, згодом зі Скороход заснував комбінат "Прогрес" на Київщині.

14 листопада 2019 року його затримала Генеральна прокуратура. Тоді Скороход заявляла, що це пов'язано з її позицією щодо законопроєкту про роздержавлення газотранспортної системи та відкриття ринку землі.

Нардепка голосувала проти цього, як, власне, ще один її співмешканець Антон Поляков. Вони проживали разом у 2021 році. Того ж року Поляков помер.

Що ж до першого чоловіка Скороход Алякіна, то його заарештовували уже не вперше.

З 9 серпня 2018 року він 3 місяці перебував під вартою, очікуючи екстрадиції до Росії.

Але тоді Новозаводський суд Чернігова змінив запобіжний захід на домашній арешт, котрий скасували 3 січня 2019 року. Причина – отримання Алякіним паспорта громадянина України.

Ця процедура скасовувалася 2 рази, бо він подавав фальшиві документи і неправдиві відомості.

Депутатство Скороход та її виключення із "Слуги народу"

На виборах у 2019 році Скороход обрали депутаткою від партії "Слуга народу". Вона перемогла на окрузі із великим відривом – 43,89%, за неї проголосували 29 907 виборців.

У жовтні того ж року вона розплакалася просто під час засідання Верховної Ради нібито через ігнорування правок, які хотіла внести до законопроєкту №2239-1 щодо анбандлінгу газотранспортної системи.

Уже 15 листопада Скороход виключили з партії "Слуга Народу". Сталося це на другий день після арешту Алякіна.

У партії зазначали, що вона не підтримує жодних рішень СН.

Особисто пропонував виключити Скороход з партії голова фракції Давид Арахамія. Тоді він її також звинувачував у тому, що вона пропонувала хабарі іншим нардепам.

Натомість Скороход заявляла про тиск на її родину через її позицію та стверджувала, що депутати СН отримують зарплати "в конвертах". 28 лютого 2020 року вона знову публічно заявила про це.

3 липня 2020 Анна Скороход увійшла до депутатської групи "За майбутнє".

У 2021 році депутатка також балотувалася на посаду міського голови Борисполя, а у 2023 стала головою Тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих порушень законодавства у Міноборони та ЗСУ.

Чому НАБУ проводило обшуки у Скороход?

Вранці 5 грудня 2025 року у НАБУ та САП розповіли, що спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу.

Її очолювала народна депутатка України.

"Тривають першочергові слідчі дії. Деталі – згодом", – писали у відомстві.

ЗМІ вдалося дізнатися, що йдеться саме про Скороход. За даними Української правди нардепку підозрюють в отриманні хабаря. Вона нібито разом зі спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США.

Мені нічого приховувати, моя діяльність – на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію,

– відреагувала Скороход на обшуки та звинувачення.