Аномальна спека б'є історичні рекорди: температура в Україні значно перевищила норму

Липень 2024 року – один з найбільш спекотних і сухих за всю історію спостережень в Україні. Середня температура повітря за весь місяць виявилася набагато вищою за кліматичну норму, – подекуди навіть на 4 – 5 градусів.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт пояснив, що це сталося внаслідок тривалого і стійкого панування спекотної повітряної маси африканського походження впродовж більшої частини місяця.

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Аномальна спека в Україні

Середня місячна температура в липні виявилася набагато вищою за кліматичну норму, зокрема, подекуди навіть на 4 – 5 градусів.

До речі, у більшості західних, центральних, південних і місцями східних областей середньомісячна температура виявилася рекордною для даної місцевості за весь період інструментальних метеорологічних спостережень (включно з гірськими районами).

Ба більше, на півдні Херсонщини, Миколаївщини та в окремих районах Криму липнева температура досягла значень +28,0 – +28,8 градуса, які раніше жодного разу не фіксувалися на території України у будь-якому іншому місяці,

– підкреслив Кібальчич.

Цікаво, що подібні показники є нормою в таких містах як Джакарта (Індонезія), Сінгапур, Мумбаї (Індія), Маніла (Філіппіни) та в інших населених пунктах, розташованих в екваторіальному та субекваторіальному поясі.

Синоптик зауважив, що максимальний показник денної температури було зареєстровано у Миколаєві 16 липня, коли повітря розжарилося до +41,6 градуса.

Окрім аномально високих температур, липень цього року також став одним найсухіших в історії. Оскільки основна частина атмосферних фронтів і циклонів проходила переважно через західні та північні регіони України, тут ситуація з опадами склалася сприятливою.

Інша ситуація була в центральних, південних і східних областях. На великих просторах сумарно протягом липня випало лише 5 – 15 міліметрів (крім локальних злив), а подекуди й ще менше, що становить 10 – 15% від норми.

Наслідком нестачі дощів та надзвичайно високих температур стали небувало низькі рівні води у річках басейнів Сіверського Дінця та Дніпра, які подекуди вже досягають історично низьких позначок. На додачу до обмілілих річок та озер, спостерігається тривала посуха в південно-східній половині країни та надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки,

– зазначив синоптик.

До речі, з початку року відбулося вже 3 рекордні хвилі тепла: у лютому, квітні й липні. Ігор Кібальчич зауважив, така висока повторюваність теплових рекордів, що простежується у багатьох областях України, свідчить про швидке зростання темпів потепління клімату в цілому.

Ймовірно, що додатковий внесок у зміну регіонального клімату вносять такі чинники як зникнення Каховського водосховища та активні бойові дії. Але це питання підлягає ретельному науковому дослідженню,

– підкреслив синоптик.