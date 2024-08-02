Чи чекати в серпні 2024 року мінусових значень температури, коли буде похолодання, передає 24 Канал.

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Заморозки в серпні

Синоптик Ігор Кібальчич зауважив, що в серпні тривалість світлового дня помітно зменшується, а це прямо впливає на середню температуру повітря, яка також зазнає тенденції до зниження. Однак, бувають роки виключення, коли саме серпень стає найспекотнішим місяцем з небувало високими температурними показниками (наприклад, як у 2010 році).

До речі, зазвичай в останній місяць літа опадів випадає небагато. В основному через переважання антициклонального характеру погоди та нижчої вологості повітряних мас.

Наприкінці місяця іноді фіксувалися випадки заморозків (за винятком південних регіонів),

– зазначив Ігор Кібальчич.

Зверніть увагу! Напередодні Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику серпня. Абсолютний мінімум температури – в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0 – 2 градуси морозу. До речі, у коментарі ТСН заступник директора розповів, яким прогнозується серпень цього року. Зокрема, Анатолій Прокопенко зазначив: "Наприкінці серпня вже очікувані заморозки у північних і центральних областях. Вони бувають не кожного року, але наприкінці місяця можливі".

Погода на місяць

Кібальчич писав, що в довгострокові прогностичні методики показують, що у першій декаді серпня очікується розвиток малорухомого субтропічного висотного гребеня із Північної Африки у бік Центральної та Південної Європи. Водночас на північному заході Європи, над районами Ісландії та північно-східною частиною Європи, розташовуватиметься область зниженого геопотенціалу та циклонічна діяльність.

При подібній структурі термобаричного поля в атмосфері є висока ймовірність надходження тропічного африканського повітря в північні широти, зазначив Кібальчич. Додав, що це призведе до нової хвилі спеки в багатьох європейських країнах.

Очікується, що пік спекотної погоди у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 градусів і вище,

– зазначив синоптик.

До речі, західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими. Очікуються максимальні показники температури +34 – +38 градусів.

Втім, уже в другій половині місяця очікується поступове зниження температурного фону, на що впливатиме одразу кілька факторів. Зокрема, зменшення тривалості світлового дня та висоти сонця, перебудова синоптичних процесів на більш зональний характер, збільшення хмарності.

Температура повітря протягом серпня розподілиться таким чином, що в першій декаді місяця найспекотніша погода встановиться у західних та південних регіонах України, у другій декаді спека пошириться на більшу частину країни, а ось у третій декаді відбудеться зниження температури, починаючи із західних та північних областей,

– спрогнозував Кібальчич.

Уточнив, що в середньому за серпень очікується температура на 2 – 2,5 градуса вища за норму. Вона коливатиметься по Україні в межах +22 – +26, втім, у Карпатах на кілька градусів прохолодніше.