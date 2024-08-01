Де саме литиме 3 й 4 липня, і чи буде спека на вихідних, з посиланням на синоптиків пише 24 Канал.
Зверніть увагу Африканська спека та мінімум дощів: синоптик дав невтішний прогноз на серпень
Дощі в Україні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 2 серпня буде без опадів, тільки на Прикарпатті та Закарпатті подекуди короткочасний дощ, гроза.
3 серпня у західних, північних, вдень місцями і в центральних областях, 4 серпня на більшій частині території країни пройдуть дощі з грозами,
– зазначили синоптики.
Вітер переважно північно-західний та північний, 3 – 10 метрів на секунду. До речі, сильна спека поки не очікується. Вночі +13 – +18, на Півдні до +22. Вдень +25 – +32 градуси. У суботу в західних та північних областях, у неділю в Україні, крім Південного Сходу, +21 – +26 градусів.
Орієнтовний прогноз погоди на 3 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру
Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича
Напередодні синоптик Ігор Кібальчич оприлюднив прогноз на тиждень. Зокрема, розповів, якої погоди чекати в перші вихідні серпня.
Експерт зазначив, що в суботу, 3 серпня, на Заході, вдень також місцями в центральних областях очікуються дощі з грозами. До речі, в окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. На решті території України буде без опадів.
У неділю, 4 серпня, у більшості областей очікується нестійка погода з короткочасними дощами очікується у більшості областей України. При грозах поривчастий вітер.
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Погода на серпень 2024 року
- Синоптики Укргідрометцентру писали, що середня місячна температура повітря у серпні передбачається +20 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19, що на 2 (на Південному Сході й на 2,5) градуси вище за норму.
- Тим часом кількість опадів в останній місяць літа очікується 34 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116, що в межах норми.