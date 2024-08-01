Где именно будет лить 3 и 4 июля, и будет ли жара на выходных, со ссылкой на синоптиков пишет 24 Канал.

Обратите внимание Африканская жара и минимум дождей: синоптик дал неутешительный прогноз на август

Дожди в Украине

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 2 августа будет без осадков, только на Прикарпатье и Закарпатье местами кратковременный дождь, гроза.

3 августа в западных, северных, днем местами и в центральных областях, 4 августа на большей части территории страны пройдут дожди с грозами,

– отметили синоптики.

Ветер преимущественно северо-западный и северный, 3 – 10 метров в секунду. Кстати, сильная жара пока не ожидается. Ночью +13 – +18, на Юге до +22. Днем +25 – +32 градуса. В субботу в западных и северных областях, в воскресенье в Украине, кроме Юго-Востока, +21 – +26 градусов.

Ориентировочный прогноз погоды на 3 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

Накануне синоптик Игорь Кибальчич обнародовал прогноз на неделю. В частности, рассказал, какой погоды ждать в первые выходные августа.

Эксперт отметил, что в субботу, 3 августа, на Западе, днем также местами в центральных областях ожидаются дожди с грозами. Кстати, в отдельных пунктах возможны сильные ливни и шквалы, 15 – 20 метров в секунду. На остальной территории Украины будет без осадков.

В воскресенье, 4 августа, в большинстве областей ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями ожидается в большинстве областей Украины. При грозах порывистый ветер.

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Погода на август 2024 года