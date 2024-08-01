Синоптик Игорь Кибальчич пишет, что в первой декаде августа ожидается новая волна жары во многих европейских странах – в том числе и в Украине. Причиной является высокая вероятность поступления тропического воздуха из Африки.

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Жара и минимум дождей

Пик жары в центральной и южной Европе придется на 5 – 15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 и выше. Уже вскоре они придут и в Украину.

Постепенно субтропический гребень и связанная с ним аномально жаркая погода будет продвигаться в восточном направлении. Поэтому западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми, где будут фиксироваться максимальные показатели температуры +34...+38,

– утверждает метеоролог.

Согласно новому прогнозу, во второй декаде августа температура постепенно начнет снижаться. Основная часть дождей выпадет именно после 10-х чисел августа. Однако количество осадков будет небольшим и может составлять лишь 30 – 60% от климатической нормы, что соответствует примерно 15 – 40 мм.

Подобная тенденция крайне негативно скажется на состоянии растительности во многих областях Украины, а также приведет к дальнейшему снижению уровня рек преимущественно на Левобережье страны. Чрезвычайно высоким сохранится и уровень пожарной опасности (кроме западных областей),

– утверждает Кибальчич.

В первой декаде месяца жарко будет в западных и южных регионах Украины, во второй декаде жара распространится на большую часть страны, а вот в третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с западных и северных областей.

В среднем за август температурный фон ожидается на 2 – 2,5 выше нормы и будет колебаться по стране в пределах +22...+26.