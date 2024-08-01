Синоптик Ігор Кібальчич пише, що у першій декаді серпня очікується нова хвиля спеки у багатьох європейських країнах – зокрема, в Україні. Причиною є висока ймовірність надходження тропічного повітря з Африки.

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Спека та мінімум дощів

Пік спеки у центральній та південній Європі припаде на 5 – 15 серпня. У цей період максимальні добові температури можуть досягати місцями +40 і вище. Вже невдовзі вони прийдуть й в Україну.

Поступово субтропічний гребінь та пов'язана з ним аномально спекотна погода просуватиметься у східному напрямку. Тому західні та південні області України зустрінуть спекотну погоду першими, де фіксуватимуться максимальні показники температури +34…+38,

– стверджує метеоролог.

Згідно з новим прогнозом, у другій декаді серпня температура поступово почне знижуватися. Основна частина дощів випаде саме після 10-х чисел серпня. Проте кількість опадів буде невеликою і може становити лише 30 – 60% від кліматичної норми, що відповідає приблизно 15 – 40 мм.

Подібна тенденція вкрай негативно позначиться на стані рослинності в багатьох областях України, а також призведе до подальшого зниження рівня річок переважно на Лівобережжі країни. Надзвичайно високим збережеться і рівень пожежної небезпеки (крім західних областей),

– стверджує Кібальчич.

У першій декаді місяця найспекотніше буде у західних та південних регіонах України, у другій декаді спека пошириться на більшу частину країни, а ось у третій декаді відбудеться зниження температури, починаючи із західних та північних областей.

У середньому за серпень температурне тло очікується на 2 – 2,5 вище за норму і коливатиметься по країні в межах +22…+26.