Про це пише синоптик Ігор Кібальчич. Якою буде погода у перші дні останнього літнього місяця, передає 24 Канал.

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Спека в Україні

Як зазначає синоптик, спекотна погода у перші дні серпня охопить переважно південні та східні регіони.

Дощі протягом тижня матимуть локальний характер і охоплять не всю територію країни, тому в багатьох областях збережеться посуха та високий рівень пожежної небезпеки,

– пише Кібальчич.

У четвер, 1 серпня, по всій території України очікується переважно сонячна погода, без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі сягатиме +12...+17, а вдень +26...+31.

Погода на 1 серпня 2024 року / Укргідрометцентр

У п'ятницю, 2 серпня, опадів не передбачається, за винятком крайнього заходу – там можливий невеликий короткочасний дощ та гроза. Температура повітря вночі +11…+16, вдень +26…+31; на півдні та південному заході, а також на узбережжі морів вночі +16…+21, вдень +29…+34.

Погода на 2 серпня 2024 року / Укргідрометцентр

У суботу, 3 серпня, у західному регіоні країни вдень також місцями у центральних областях очікуються дощі з грозами, в окремих пунктах можливі сильні зливи та шквали. Синоптик пише, що температура повітря вночі сягатиме +17…+22, а вдень +23…+28, у центральних та південних областях +29…+34.

Погода на 3 серпня 2024 року / Укргідрометцентр

У неділю, 4 серпня, можливі короткочасні дощі у більшості областей України. Температура повітря вночі не перевищуватиме +17…+22, вдень підвищення +23…+28, у південно-східній половині країни +29…+34.

Погода на 4 серпня 2024 року / Укргідрометцентр