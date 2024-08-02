Ждать ли в августе 2024 года минусовых значений температуры, когда будет похолодание, передает 24 Канал.
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Заморозки в августе
Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в августе продолжительность светового дня заметно уменьшается, а это прямо влияет на среднюю температуру воздуха, которая также испытывает тенденцию к снижению. Однако бывают годы исключения, когда именно август становится самым жарким месяцем с небывало высокими температурными показателями (например, как в 2010 году).
Кстати, обычно в последний месяц лета осадков выпадает немного. В основном из-за преобладания антициклонального характера погоды и более низкой влажности воздушных масс.
В конце месяца иногда фиксировались случаи заморозков (за исключением южных регионов),
– отметил Игорь Кибальчич.
Погода на месяц
Кибальчич писал, что в долгосрочные прогностические методики показывают, что в первой декаде августа ожидается развитие малоподвижного субтропического высотного гребня из Северной Африки в сторону Центральной и Южной Европы. В то же время на северо-западе Европы, над районами Исландии и северо-восточной частью Европы, будет располагаться область пониженного геопотенциала и циклоническая деятельность.
При подобной структуре термобарического поля в атмосфере есть высокая вероятность поступления тропического африканского воздуха в северные широты, отметил Кибальчич. Добавил, что это приведет к новой волне жары во многих европейских странах.
Ожидается, что пик жаркой погоды в центральной и южной Европе придется на 5 – 15 августа. В этот период максимальные суточные температуры могут достигать местами +40 градусов и выше,
– отметил синоптик.
Кстати, западные и южные области Украины встретят жаркую погоду первыми. Ожидаются максимальные показатели температуры +34 – +38 градусов.
Впрочем, уже во второй половине месяца ожидается постепенное снижение температурного фона, на что будет влиять сразу несколько факторов. В частности, уменьшение продолжительности светового дня и высоты солнца, перестройка синоптических процессов на более зональный характер, увеличение облачности.
Температура воздуха в течение августа распределится таким образом, что в первой декаде месяца самая жаркая погода установится в западных и южных регионах Украины, во второй декаде жара распространится на большую часть страны, а вот в третьей декаде произойдет снижение температуры, начиная с западных и северных областей,
– спрогнозировал Кибальчич.
Уточнил, что в среднем за август ожидается температура на 2 – 2,5 градуса выше нормы. Она будет колебаться по Украине в пределах +22 – +26, впрочем, в Карпатах на несколько градусов прохладнее.