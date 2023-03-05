Лід в Антарктиді розтанув до рекордно низького рівня: що загрожує планеті

2023 рік продовжує натякати людству, що його час обмежений. Після смертоносних землетрусів, лавин та повеней стало відомо, що льодовики в Антарктиді почали стрімко танути.

За інформацією вчених, площа крижаного покриву навколо Антарктиди зменшилася до 1,79 мільйона кілометрів квадратних. Науковці стверджують, що це найнижчий показник за 45 років супутникових спостережень.

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Що загрожує людству

Антарктида містить достатньо льоду, щоб підняти рівень моря на багато метрів, якщо він розтане,

– попереджають вчені.

Особливе побоювання спеціалістів викликає льодовик Туейтс, який прозвали "льодовиком судного дня" в морі Амундсена. Річ у тім, що він містить достатньо води аби підняти рівень моря на пів метра.

Вчений Роб Массом з Австралійського антарктичного відділу зауважив, що проблема полягає не лише в розмірі льодового покриву, але й у тривалості покриття.

"Якщо морський лід зникне, краї плавучого льоду піддаватимуться хвилям, які можуть їх зігнути та підвищити ймовірність того, що ці шельфові льодовики розколються. Тоді в океан потрапить більше ґрунтового льоду", – відзначив науковець.

Наразі вчені намагаються зрозуміти, чим саме були викликані зміни: природним явищем на континенті або все ж кліматичною кризою.

Своєю чергою, кліматолог Аріан Перич заявив, що зміни навколо Антарктиди можуть вплинути на глобальний клімат, а танення крижаних покривів впливає на прибережні країни в усьому світі.

"Кожен повинен бути стурбований тим, що відбувається в Антарктиді", – наголосив Перич.

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