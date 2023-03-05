Лед в Антарктиде растаял до рекордно низкого уровня: что угрожает планете

2023 продолжает намекать человечеству, что его время ограничено. После смертоносных землетрясений, лавин и наводнений стало известно, что ледники в Антарктиде начали быстро таять.

По информации ученых, площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды уменьшилась до 1,79 миллиона квадратных километров. Ученые утверждают, что это самый низкий показатель за 45 лет спутниковых наблюдений.

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Что угрожает человечеству

Антарктида содержит достаточно льда, чтобы поднять уровень моря на много метров, если он растает,

– предупреждают ученые.

Особое опасение специалистов вызывает ледник Туэйтс, прозванный "ледником судного дня" в море Амундсена. Дело в том, что он содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень моря на полметра.

Ученый Роб Массом из Австралийского антарктического отдела отметил, что проблема заключается не только в размере ледового покрова, но и в продолжительности покрытия.

"Если морской лед исчезнет, края плавучего льда будут подвергаться волнам, которые могут их согнуть и повысить вероятность того, что эти шельфовые ледники расколются. Тогда в океан попадет больше грунтового льда", – отметил учёный.

Ученые пытаются понять, чем именно были вызваны изменения: естественным явлением на континенте или все же климатическим кризисом.

В свою очередь, климатолог Ариан Перич заявил, что изменения вокруг Антарктиды могут повлиять на глобальный климат, а таяние ледяных покровов влияет на прибрежные страны во всем мире.

"Каждый должен быть озабочен происходящим в Антарктиде", – подчеркнул Перич.

Землетрясения происходят все чаще: что известно