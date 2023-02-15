Землетрясение произошло на востоке России магнитудой 5,8. Об этом сообщают в МЧС, информирует 24 Канал.

К теме На границе России и Казахстана произошло землетрясение

Новое землетрясение в России

Как стало известно, землетрясение произошло в 11:34 по местному времени. Очаг располагался на глубине 64 километра в акватории Тихого океана.

К тому же землетрясение произошло в 142 километрах от поселка Усть-Камчатск. Однако геофизики говорят, что жители не ощутили его толчки.

Другие землетрясения в России