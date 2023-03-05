За інформацією вчених, площа крижаного покриву навколо Антарктиди зменшилася до 1,79 мільйона кілометрів квадратних. Науковці стверджують, що це найнижчий показник за 45 років супутникових спостережень.
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Що загрожує людству
Антарктида містить достатньо льоду, щоб підняти рівень моря на багато метрів, якщо він розтане,
– попереджають вчені.
Особливе побоювання спеціалістів викликає льодовик Туейтс, який прозвали "льодовиком судного дня" в морі Амундсена. Річ у тім, що він містить достатньо води аби підняти рівень моря на пів метра.
Вчений Роб Массом з Австралійського антарктичного відділу зауважив, що проблема полягає не лише в розмірі льодового покриву, але й у тривалості покриття.
"Якщо морський лід зникне, краї плавучого льоду піддаватимуться хвилям, які можуть їх зігнути та підвищити ймовірність того, що ці шельфові льодовики розколються. Тоді в океан потрапить більше ґрунтового льоду", – відзначив науковець.
Наразі вчені намагаються зрозуміти, чим саме були викликані зміни: природним явищем на континенті або все ж кліматичною кризою.
Своєю чергою, кліматолог Аріан Перич заявив, що зміни навколо Антарктиди можуть вплинути на глобальний клімат, а танення крижаних покривів впливає на прибережні країни в усьому світі.
"Кожен повинен бути стурбований тим, що відбувається в Антарктиді", – наголосив Перич.
Землетруси стаються все частіше: що відомо
- Уночі проти 23 лютого на кордоні Таджикистану та Китаю стався землетрус магнітудою 7,2. Поштовхи відчули навіть жителі Казахстану. Епіцентр зафіксували у Гірському Бадахшані – напівавтономному східному регіоні Таджикистану, що межує з Афганістаном та Китаєм. Це малонаселена територія, що оточена високими горами Паміру.
- Поки Туреччина оговтувалась від попередніх землетрусів, 16 лютого стався новий, магнітудою 5.1. Підземні поштовхи зафіксували у турецькій провінції Хатай. Однак епіцентр був в Середземному морі на глибині 9,26 кілометра.
- 15 лютого поштовхи відчули на Камчатському півострові. Землетрус стався об 11:34 за місцевим часом. Осередок розташовувався на глибині 64 кілометри в акваторії Тихого океану.
- Крім того, 14 лютого у Румуніх зафіксували сильний землетрус магнітудою 5,7. Після землетрусу послідували два афтершоки.